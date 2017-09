Red Bull Media House testet Angelmagazin Fischers Fritz in Deutschland und Österreich

Das Red Bull Media House ist der Medien-Ableger des Limo-Herstellers Red Bull und hat an Print-Produkten bislang Titel wie Servus, Bergwelten oder The Red Bulletin im Portfolio. Am 12. September startet Red Bull testweise Fischers Fritz, "ein Magazin für Angler und Genießer" wie es im Untertitel heißt. Das Heft kommt in einer Auflage von 60.000 Exemplaren zu je 6,80 Euro in Deutschland und Österreich auf den Markt.