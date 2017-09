Produktionsengpass beim iPhone X: Apple kann offenbar zunächst nur 10.000 Exemplare pro Tag fertigen lassen

Morgen ist es endlich so weit: Apple wird seine mit Spannung erwarteten neuen iPhones vorstellen. Zumindest temporärere Enttäuschung dürfte sich bei Apple-Fans breitmachen, die mit dem neuen Flaggschiff-Modell iPhone X liebäugeln. Wie der notorisch gut vernetzte KGI Securities-Analyst Ming-Chi Kuo mit Verweis auf die Zuliefererkette berichtet, kann Apple aktuell täglich nicht mehr als 10.000 iPhones mit OLED-Display fertigen lassen. Vor allem das Modell in Gold bereitet offenbar Probleme.

Von

Das Warten ist endlich vorbei. Morgen um 19 Uhr deutscher Zeit stellt Apple neue iPhone-Modelle vor, die nach dem eigenen Firmware-Leak vom Wochenende als iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X in den Handel kommen dürften.

Vor allem jedoch das neue Flaggschiff-Modell bereitet in der Produktion offenbar erhebliche Probleme. Das Wall Street Journal berichtet, Apple liege wegen der komplizierten Fertigung und Implementierung des OLED-Displays einen Monat hinter seinem Produktionsplan, während TechCrunch kolportiert, dass das iPhone X erst nach dem iPhone 8 ausgeliefert werden könnte.

iPhone X: „Für eine Weile eine erheblich knappe Verfügbarkeit“

Dass das iPhone X zunächst in jedem Fall in äußerst limitierter Verfügbarkeit auf den Markt kommt, bestätigt einen Tag vor der Apple-Keynote einmal mehr der notorisch gut vernetzte Technologie-Analyst Ming-Chi Kuo.

In einer Research-Note, die dem Blog AppleInsider vorliegt, bekräftigte Kuo mit Verweis auf die Zuliefererkette erneut, dass das iPhone X „für eine Weile eine erheblich knappe Verfügbarkeit“ aufweisen werde.

Ming-Chi Kuo: Aktuell nur 10.000 iPhone X pro Tag in Produktion

Kuo untermauert seine Thesen mit Verweis auf die Zuliefererkette mit neuen Zahlen: So könne Apple aktuell täglich nur 10.000 Einheiten fertigen lassen, berichtet Kuo. Vor allem ein mutmaßliches Modell in Gold bereitet erhebliche Produktionsprobleme.

10.000 gefertigte Exemplare pro Tag würden kaum mehr als 3 Millionen im ersten Monat entsprechen. In den vergangenen Monaten war immer wieder kolportiert worden, dass sich die Auslieferung des iPhone X durch die komplizierte Implementierung der OLED-Displays deutlich verzögern könnte – obwohl Apples Ausblick auf das laufende September-Quartal den Verkaufsstart bis Monatsende anzudeuten schien.

Offenbar rechnet Apple-Chef Tim Cook aber ebenfalls mit einem reißenden Absatz der iPhone 7-Nachfolgemodelle iPhone 8 und iPhone 8 Plus, die offenbar bereits am 22. September in den Handel kommen.