Von Correctiv zu den öffentlich-rechtlichen: Markus Grill wechselt in Investigativ-Ressort von WDR und NDR

Markus Grill heuert bei den Öffentlich-rechtlichen an und wechselt zu WDR und NDR. Dort wird er ab 1. November 2017 "die Recherchen der Ressorts in Berlin koordinieren und leiten", heißt es in einer Mitteilung. Grill ist ehemaliger Spiegel-Reporter und war bis vor Kurzem noch Chefredakteur des Recherche-Büros Correctiv.