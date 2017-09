trending: Barack Obama, Alice Weidel, der „Magic School Bus“ und ein unheilbar kranker Polizeihund

#trending // Worldwide Einen seltenen Doppelsieg gab es am Dienstag für Barack Obama. Der ehemalige US-Präsident veröffentlichte den weltweit erfolgreichsten Facebook-Post des Tages und gleichzeitig den erfolgreichsten Tweet des Tages. Obama kritisierte die Entscheidung von Donald Trump, das DACA-Programm zu beenden, das Kindern illegaler Einwanderer in die USA Sicherheit gab, dass sie das Land nicht verlassen müssen. Diese Menschen müssen nun wieder in Angst leben, das womöglich einzige Land zu verlassen, das sie jemals kennen gelernt haben. Obama in seinem langen Facebook-Post: „Whatever concerns or complaints Americans may have about immigration in general, we shouldn’t threaten the future of this group of young people who are here through no fault of their own, who pose no threat, who are not taking away anything from the rest of us.“ Mehr als 1,2 Mio. Likes, Reactions, Shares und Kommentare gab es in nur fünf Stunden, auf Twitter zudem 730.000 LIkes und Retweets – für einen Tweet, der vor allem den Facebook-Beitrag verlinkte. Immigration can be a controversial topic. We all want safe, secure borders and a dynamic economy, and people of goodwill… Posted by Barack Obama on Dienstag, 5. September 2017