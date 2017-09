Fair-Share-Debatte: Medienbranche applaudiert G+J-Chefin Jäkel – Werber zeigen sich aber skeptisch

Die Gruner+Jahr-Chefin Julia Jäkel hat im Interview mit dem Handelsblatt ein Umdenken in der Werbebranche gefordert. Werbebudgets sollten wieder mehr in der etablierten Medienlandschaft, die "Beiträge zur öffentlichen Meinungsbildung" liefert, eingesetzt werden. Die Branche applaudiert: Manager-Kollegen wie Springer-CEO Mathias Döpfner springen ihr bei. Auch die Agentur-Szene begrüßt Jäkels Vorstoß, äußert mit Blick auf die Umsetzung aber Skepsis.

Von Catrin Bialek und Hans-Peter Siebenhaar

Das Echo auf den Vorstoß von Julia Jäkel ist enorm. Die Verlagschefin von Gruner + Jahr („Stern“, „Geo“, „Brigitte“) hatte am Dienstag im Interview mit dem Handelsblatt Deutschlands Unternehmen aufgefordert, die Verteilung ihrer Werbebudgets stärker zu hinterfragen. Überspitzt formuliert: Versickern Milliarden in den Fake-News-geschüttelten sozialen Netzwerken, während die etablierte Medienlandschaft allmählich verödet?

So kam eine Mediendebatte in Gang, auf die viele Marktakteure offenbar nur gewartet haben. Jäkel kritisierte die aktuelle Entwicklung, dass Mediaagenturen und werbetreibende Unternehmen ihre Werbegelder mehr und mehr in soziale Netzwerke wie Facebook fließen lassen – und damit die klassische Medienbranche unter Druck setzen. Sie fürchte gar „eine Krise der demokratischen Öffentlichkeit“, so Jäkel zum Handelsblatt.