„Die Höhle der Löwen“ kehrt mit Tagessieg im jungen Publikum zurück, „Wie geht’s, Deutschland?“ im ZDF kein Erfolg

Die Vox-Erfolgs-Show "Die Höhle der Löwen" ist mit gewohnt grandiosen Quoten in die neue Staffel gestartet. Zwar gab es keine Rekorde, doch mit 1,51 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 16,8% gab es im jungen Publikum direkt wieder einen Tagessieg. Insgesamt hieß die Nummer 1 des deutschen Fernsehens am Dienstag "In aller Freundschaft", die ZDF-Wahl-Sendung "Wie geht's, Deutschland?" blieb hingegen blass.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. „Die Höhle der Löwen“ kehrt stark zurück

2,55 Mio. Menschen entschieden sich am Dienstagabend für die erste neue Ausgabe der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Das entsprach einem für Vox-Verhältnisse tollen Marktanteil von 9,6%. Und: Nur Das Erste sammelte in der Prime Time noch mehr Zuschauer ein, ZDF, RTL & Co. landeten hingegen hinter Vox. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es noch besser: Mit 1,51 Mio. Sehern erkämpften sich die „Löwen“ hier den Tagessieg und einen grandiosen Marktanteil von 16,8%. An ihre Rekorde kam die Show damit aber noch nicht heran: Im vergangenen Jahr sahen bis zu 3,32 Mio. (11,3%) zu, darunter bis zu 2,04 Mio. 14- bis 49-Jährige (19,4%).

2. ARD-Serien und „Tagesschau“ siegen im Gesamtpublikum, ZDF mit „Wie geht’s, Deutschland?“ klar unter 10%

Insgesamt gewann die ARD-Serie „In aller Freundschaft“ den Tag. 5,05 Mio. sahen ab 21.05 Uhr zu – starke 17,1%. Auch Platz 2 und 3 gehen an Das Erste: Die 20-Uhr-„Tagesschau“ verfolgten hier 4,21 Mio. (15,7%), „Um Himmels Willen“ um 20.15 Uhr genau 4,00 Mio. (13,7%). Kein echter Konkurrent war die ZDF-Wahl-Sendung „Wie geht’s, Deutschland?“ mit Marietta Slomka, die 2,55 Mio. einschalteten. Der Marktanteil lag damit bei 8,8%, die Sendung landete auch noch hinter Vox (siehe oben).

3. Sat.1 versagt komplett mit Prime-Time-Film

Zu den Verlierern des Abends gehört eindeutig Sat.1: Den Film „Die Truckerin – Eine Frau geht durchs Feuer“ aus dem Jahr 2016 sahen dort ganze 430.000 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei nur 4,5%. Deutlich davor landete RTL mit „Bones“: Die Erstausstrahlung kam um 20.15 Uhr auf 1,27 Mio. junge Zuschauer und 13,6%, eine ältere um 21.15 Uhr auf 1,08 Mio. und 11,3%. Bei ProSieben kamen „Die Simpsons“ mit einer neuen und drei alten Folgen ab 20.15 Uhr auf 960.000 bis 1,15 Mio. 14- bis 49-Jährige, sowie 9,9% bis 12,1%.

4. „Die schlimmsten Verbrechen der Welt“ machen kabel eins nicht glücklich

kabel eins probiert es am Dienstagabend mit einer weiteren Crime-Doku-Reihe. Doch die Premiere der „schlimmsten Verbrechen der Welt“ lief nicht wie erhofft: 460.000 14- bis 49-Jährige entsprachen 4,9% – etwas zu wenig für den Sender. Besser lief es um 20.15 Uhr für RTL IIs „Hartz aber herzlich“: 560.000 junge Seher reichten hier für sehr ordentliche 6,5%.

5. Nitro punktet mit WM-Qualifikation

