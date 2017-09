brand eins Digger, das ist mal ein Cover für ein Wirtschaftsmagazin. Gerade hat brand eins seinen Preis auf beachtliche zehn Euro erhöht. Aber solch eine hohe Magazinkunst sollte den Leser jeden zusätzlichen Cent wert sein.

The New Yorker Wie gerade schon zu Donald Trump und dessen Umgang mit Nazis, liegt das Gesellschaftsmagazin aus New York schon wieder mit einem politisches Cover an den US-Kiosken. Es geht um die Flut in Houston und zeigt, wie die Menschen in der überschwemmten Millionen Metropole sich gegenseitig helfen und retten.

The Economist Wie auch der New Yorker ist für die britische Wirtschaftszeitung das Jahrhundert-Hochwasser von Houston das beherrschende Thema. Der Economist rückt dabei weniger die Menschen in den Mittelpunkt, sondern fragt: “How to deal with them”?

New York Times Magazin Auch in den USA sind die Sommerferien zu Ende. Es ist Zeit für den Schulanfang und damit auch für das Education Special des Magazins der New York Times. Bereits auf der Titelseite macht das US-Bildungssystem einen öden und trostlosen Eindruck.

11 Freunde Ein klassisches Cover für das Magazin für Fußballkultur. Während der Kicker oder die Sport Bild sich - zumindest gefühlt - immer sehr viel Mühe geben, möglichst viele Star-Spieler auf ihre Titelseiten zu packen, setzen die Berliner meistens auf nur einen Kopf. Diesmal ist es Stürmer Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim. Er gilt als unangenehmer Gegenspieler. Genau als solcher präsentiert er sich auch bei 11 Freunde.

Zeit Magazin Mann Als das Ende der Trainer-Ära von Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund bereits als besiegelt galt und die meisten Tageszeitungen bereits kleine Horrorgeschichten aus dem Innenleben zwischen dem Fußballlehrer und seinen Umgang mit den Spielern verrieten, druckte die Zeit eine viel beachtete Verteidigung des oft unbequemen Trainers. Jetzt gewährt er dem Männer-Magazin der Wochenzeitung Einblicke, die eine Sportzeitung so wohl nie bekommen hätte.

Forbes Die rumänische Lizenz-Ausgabe des globalen Wirtschaftsmagazins liegt im Juli und August immer für zwei Monate mit einem Sommer-Special an den Kiosken. Seit ein paar Tagen ist bereits die September-Ausgabe im Handel. Der Sommer-Titel ist allerdings so stark, dass man ihn ruhig - selbst verspätet - einmal zeigen sollte.