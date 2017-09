Nach den Gesetzen kommt die Moral: Julia Jäkel eröffnet neue Front in der Regulierung von Facebook & Co.

Von

Dabei will die Medienhaus-Managerin keine moralische Pflicht diktieren. Doch die Verlagschefin fordert im Handelsblatt-Interview zumindest eine Debatte über die gesellschaftliche Verantwortung von Wirtschaftsunternehmen. Diese müssten sich „wieder ein bisschen mehr darüber bewusst sein, dass sie mit jedem Euro, den sie ausgeben, gesellschaftliche Entscheidungen treffen“, sagt sie. „Geben sie das Geld an Medien, die ihre Inhalte aufwendig erarbeiten und Beiträge zur öffentlichen Meinungsbildung liefern – oder nur in Kanäle, die keine eigenen Inhalte erzeugen.“

Die Verlagschefin stellt dabei fest: „Wenn wir es übertreiben, dann dürfen wir uns in fünf oder zehn Jahren nicht wundern, wenn unsere gesamte Medienlandschaft eine andere geworden ist. Die Krise der demokratischen Öffentlichkeit und das eigene Verhalten gehörten dann direkt zusammen.“ Sie blickt vor allem mit Sorge in Richtung USA: Dort gebe es bereits eine „Verödung regionaler Meinungsvielfalt, verbale Exzesse bis in die seriösen TV-Kanäle hinein, gesellschaftlichen Extremismus und einen Präsidenten, der regelmäßig die klassisch-investigativen Medien diffamiert – von New York Times bis CNN“.

Julia Jäkels Ansatz ist eine interessante neue Deutung eines generellen Dilemmas: Schließlich werden vor allem Facebook und Google zu immer größeren Giganten mit immer mehr Macht und Einfluss. Es ist überaus wichtig und vor allem auch überfällig, dass ihre Dominanz nicht mehr nur kritisch hinterfragt wird, sondern dass auch regulierende Maßnahmen entstehen. Forderungen danach, dass die Internetkonzerne mit ihrem massiven Einfluss verantwortlicher umgehen, werden schon seit geraumer Zeit immer lauter.

Gleichzeitig formt sich innerhalb der Europäischen Union eine Gegenbewegung, um einer Diktatur aus dem Silicon Valley vorzubeugen. So verhängte die EU-Kommission zuletzt eine Rekord-Wettbewerbsstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen Google. Die Suchmaschine benachteilige Konkurrenten bei der Online-Produktsuche und habe dadurch seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber missbraucht, erklärte die Brüsseler Behörde das Urteil. Das Verfahren ist eines von drei, in denen die EU-Kommission Google vorwirft, den Wettbewerb zu verzerren.

Im Juli dieses Jahres ließ der deutsche Bundesrat außerdem das von Heiko Maas geforderte sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz passieren. Es sieht unter anderem vor, dass Netzwerke wie Facebook, Twitter und YouTube klar strafbare Inhalte binnen 24 Stunden nach einem Hinweis darauf löschen müssen. Für nicht eindeutige Fälle ist eine Frist von sieben Tagen vorgesehen. Sie sollen Beschwerden auch an eine neu zu schaffende Stelle abgeben können. Bei systematischen Verstößen gegen die Löschvorgaben drohen Strafen von bis zu 50 Millionen Euro.

Die Europäische Union entwickelt also bereits nach und nach ein stärker werdendes Selbstbewusstsein gegenüber den digitalen Übermächten – und scheint dabei zu sein, aus einer Schockstarre zu erwachen. Nun zieht also auch die Medienbranche nach: Julia Jäkel stellt sich an die Spitze einer neuen – moralischen – Front und fordert ein ebensolches Selbstbewusstsein auch von den Verlagen. Medienhäuser sollten stärker für sich einstehen und zeigen, dass „sie es sind, die einen wichtigen Teil des öffentlichen Diskurses in unserem Land gestalten.“ Im Kampf gegen Fake News und zur Stärkung der Pressefreiheit und der unabhängigen Medien fordert sie einen Kodex für eine „Corporate Media Responsibility“: mehr Verantwortung von Unternehmen im Umgang mit Medien und dem Netz. Dies müsse eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, eine „gesellschaftliche Verpflichtung“, sagt die Verlagschefin.

In der Branche sorgt Jäkels Appell bereits für Applaus: Mathias Döpfner, Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, bekräftigt die Forderung der G+J-Chefin und betont: „Es geht hier nicht um Almosen oder Subventionen, sondern um pragmatische Entscheidungen. Welche Medienmarken haben Relevanz und in welchem Umfeld möchte ein Unternehmen seine Werbebotschaften platzieren: im Zusammenhang mit Fake News oder im Kontext relevanter Information?“

Nun sind Unternehmen und Konzerne am Zug: Denn es stellt sich natürlich die Frage, ob solch ein moralischer Druck tatsächlich zum Ziel führt. Und es ist stets schwierig, an die Moral von Unternehmen zu appellieren, die sich schließlich zunächst einmal verpflichtet haben, vor allem wirtschaftlich zu sein und maximalen Gewinn zu erzielen. Die Zeit wird zeigen, ob die heimischen Konzerne freiwillig dazu bereit sind, es als ihre moralische und gesellschaftliche Pflicht anzusehen, Qualitätsjournalismus durch Werbung zu unterstützen – und damit einen Beitrag zur Informationskultur der Republik zu leisten.

Auch für die Medienhäuser ergibt sich aus Jäkels Forderung eine Verpflichtung. Sie müssen die eigene Digitalisierung weiter entschlossen vorantreiben und sich kritisch fragen, warum Plattformen wie Facebook oder der Suchgigant Google ihren Kunden offenbar attraktivere und effektivere Leistungen bieten können. Die Aufholjagd im Digitalen ist lange nicht vorbei. Bei aller moralischen und gesellschaftlichen Verpflichtung und dem Werben für die Unterstützung von Qualitätsinhalten müssen auch die Verlagsangebote wettbewerbsfähig sein.