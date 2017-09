16,23 Mio. sehen das TV-Duell bei ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und Phoenix – 1,41 Mio. weniger als vor vier Jahren

Das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz war der erwartete Quotenerfolg: 16,23 Mio. Menschen sahen es im Ersten, ZDF, bei RTL, Sat.1 und Phoenix. Allerdings: Vor vier Jahren waren es noch 17,64 Mio. Und: Der ewige Rekord aus dem Jahr 2005 (Schröder vs. Merkel) mit fast 21 Mio. bleibt unerreicht.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. Über 16 Mio. sehen das TV-Duell – weniger als 2013 und 2005

Die 16,23 Mio. teilen sich wie folgt auf die fünf übertragenden Sender auf: 9,33 Mio. sahen das Duell im Ersten, 3,72 Mio. im ZDF, 2,13 Mio. bei RTL, 930.000 bei Sat.1 und 120.000 bei Phoenix. Im Vergleich zum vorigen Duell im Jahr 2013 hat damit insbesondere Das Erste Zuschauer eingebüßt: Dort sahen damals noch 10,11 Mio. zu. Das ZDF und RTL liegen in etwa auf dem Niveau von 2013, Sat.1 verlor im Vergleich zu ProSieben 2013 deutlich von 1,51 Mio. auf nun 930.000. Ein Plus gab es bei Phoenix: Aus 80.000 wurden hier 120.000. Der gemeinsame Marktanteil des Duells lag bei 46,1%. Das Erste erreichte 26,5%, das ZDF 10,6%, RTL 6,1%, Sat.1 ganze 2,6% und Phoenix 0,3%. Mehr als die Hälfte des deutschen TV-Publikums hat sich also um 20.15 Uhr für andere Sendungen entschieden.

2. ARD auch nach dem Duell vorn

Direkt nach dem Duell wurde die Sendung auf den verschiedenen Sendern auf unterschiedliche Art analysiert. Am erfolgreichsten war auch hier Das Erste: 7,47 Mio. sahen ab 21.50 Uhr „Anne Will“, der Marktanteil lag fast auf exaktem Duell-Niveau (26,4%). Im ZDF sahen 3,44 Mio. (11,6%) das „heute-journal“, bei RTL kam „Spiegel TV“ auf 1,28 Mio. und 4,9%, Sat.1 erreichte mit der 15-minütigen „Analyse“ 690.000 (2,1%) und mit seinem „Faktencheck“ ab 22.05 Uhr noch 560.000 Leute (1,9%).

