„Unglücklich in Form und Inhalt“: LN-Geschäftsführerin entschuldigt sich für Lobby-Attacke auf Martin Schulz

Stefanie Hauer, Geschäftsführerin der zur Madsack Mediengruppe gehörenden Lübecker Nachrichten, mischte sich während eines Interviews mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ein und versuchte ihn in eigener Sache auf die Belastung der Medienhäuser durch den Mindestlohn festzunageln – ein ungewöhnlicher Vorgang, der auch Redakteure peinlich berührte. Dafür hat sich die Managerin nun entschuldigt.

Die Geschäftsführerin der Lübecker Nachrichten hatte sich während einer Journalistenrunde mit Martin Schulz, die für Leser der Zeitung auch bei Facebook übertragen wurde, eingeklinkt und sie für Nachfragen in eigener (Lobby-)Sache genutzt. Dabei konfrontierte die Medienmanagerin den Kanzlerkandidaten mit den Belastungen durch den Mindestlohn, der mittlerweile auch für Zeitungszusteller gilt, und sprach den SPD-Chef auf mögliche Entlastungen an. Als Beispiel nannte sie geringere Sozialabgaben für Verlage.

Zusätzlich kritisierte sie indirekt, dass die Politik Verlage „kaputt gemacht“ habe und dass Parteien durch die Beteiligung an Zeitungsverlagen die Medien in eine „bestimmte politische Richtung“ lenkten. Wie sie diesen Vorwurf genau gemeint hatte (die SPD-Medienholding ddvg ist an der Madsack Mediengruppe mehrheitsbeteiligt), hat Hauer auf Nachfrage von MEEDIA nicht beantwortet.

Stattdessen gab es eine Entschuldigung der Zeitungsmangerin: „In Form und Inhalt war es von mir persönlich ein unglücklicher Auftritt, für den ich mich nur entschuldigen kann.“ Der Auftritt hatte nicht nur Martin Schulz, der Hauer in der zwischenzeitlich aufgeladenen Diskussion eine klare Absage erteilte, sichtlich irritiert, sondern war auch im eigenen Haus schlecht angekommen.