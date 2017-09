Neuzugang bei Ad Alliance: Spiegel schlüpft unter das Dach des Supervermarkters von G+J und RTL

Von

Zu den Titeln der Spiegel-Gruppe gehören neben dem Printmagazin auch Spiegel Online, das manager magazin sowie der Harvard Business Manager. Die weiteren Partner des Bündnisses: IP Deutschland, G+J e|MS und smartclip. Die Ad Alliance erreicht nach eigenen Angaben mit ihren Content-Angeboten insgesamt 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.

Das Geschäftsmodell sieht vor, dass die Ad Alliance im Auftrag der einzelnen Vermarkter Rahmenverträge mit Werbekunden und Agenturen abschließ. Zudem soll sie dem Markt innovative Lösungen für die Inszenierung von Produkte anbieten – über alle Mediengattungen hinweg und besonders stark auch digital. Verkaufsstart für die neuen koordinierten Produkte ist die diesjährige dmexco.

Thomas Hass, Geschäftsführer Spiegel-Verlag, sieht den Beitritt als Schritt in die Zukunft: „Unser Beitritt zur Ad Alliance wird die Relevanz unserer Angebote für Kunden und Agenturen weiter steigern und in einem sich intensivierenden Wettbewerb den Erfolg unserer Werbevermarktung langfristig sichern. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind sicher, dass wir als neuer Partner die Position der Vermarkter-Allianz im deutschen Werbemarkt weiter stärken können. Spiegel Media ergänzt das bestehende Portfolio insbesondere in der Qualitätszielgruppe ‚Entscheider’ durch sein hochwertiges Inventar.“