Nach Barbara kommt Joko: stern-Chef Christian Krug startet für G+J Magazin mit Joko Winterscheidt

Von

Damit wählt Joko eine ähnliche Konstruktion wie Barbara. So ist das Frauen-Magazin eng mit der Brigitte-Redaktion und deren Chefredakteurin Brigitte Huber verbunden. Ebenfalls ähnlich ist das Selbstverständnis des Neulings. Joko versteht sich offenbar als ein Lifestyle- und Zeitgeistmagazin. Der Branchendienst kress.de, der die News am Freitag exklusiv vermeldete, schreibt dazu, Winterscheidt wolle im Magazin seinen eigenen persönlichen Wandel dokumentieren („Ich möchte erwachsen werden“). Das Magazin soll lebensbejahend sein.“

Ob Joko auch monatlich erscheinen wird oder erst einmal in einer kleinen Frequenz verkauft wird, hat der Verlag noch nicht verraten. Das genaue Konzept wird derzeit noch gesucht bzw. entwickelt. Als Starttermin nennen die Hamburger allerdings das Frühjahr 2018. Die Sales-Mannschaft ist dafür bereits in dieser Woche ins Boot geholt worden und startet nun ihre Vermarktungsoffensive.

Das neue Heft kommt für Winterscheidt selbst in einer Zeit des Umbruchs. Gerade beendete er mit “Circus Halligalli” seine wichtigste Dauer-Sendung. Im Herbst startet dafür bei ProSieben die neue Show „Jokos Sportshow“. Für die deutschen Magazin-Landschaft könnte Joko – ein marktgerechtes Konzept vorausgesetzt – eine echte Bereicherung sein, scheint sich das Männer-Segment doch seit längerem in einer Sinnkrise zu befinden. Wem der Playboy zu lüstern oder GQ zu fashionlastig ist, der könnte an einem authentischen und hochklassigen Magazin für die anscheinend schwierig zu bedienende Zielgruppe Gefallen finden.