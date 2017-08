trending: Hauswinkelspinnen, J.K.Rowling, der Wahl-O-Mat, kleine Superhelden, Joel Osteen und Mattress Mack

Eins der größten Social-Media-Phänomene unserer Zeit ist das Twitter-Account von J.K.Rowling. Von der „Harry Potter“-Autorin ist sie längst zu einer der wichtigsten Stimmen in Sachen Politik und Gesellschaft geworden – und seit einigen Monaten zu einer der größten Kritikerinnen von Donald Trump. Seit Beginn des Jahres hat Rowling mit 48 ihrer Tweets mehr als 100.000 Likes und Retweets erreicht. Ihr erfolgreichster Tweet war dabei zwar der zum 20. Geburtstag von „Harry Potter“, doch direkt dahinter folgen Tweets in Richtung Trump. „Hell of a day for the President to forget how to tweet“ schrieb sie am Tag der Nazi-Proteste in Charlottesville, „You tiny, tiny, tiny little man“ nach seinem Auftritt beim NATO-Gipfel. Beide Tweets erzielten Hunderttausende Interaktionen. Rowlings neuester Trump-Tweet mit sechsstelligen Likes und Retweets hat mit dem Hochwasser in Houston zu tun: „Close your eyes. Open a telephone directory. Point at the page. Open your eyes. That’s the name of the person who could do better than this.“

Close your eyes. Open a telephone directory. Point at the page. Open your eyes. That's the name of the person who could do better than this. https://t.co/Zd3Feox1Gz

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 29, 2017