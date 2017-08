trending: Fischer vs. Gauland, Unitymedia, die Aggressivität der AfD auf Facebook, Taylor Swift und Houston

#trending // Worldwide Die Flut-Katastrophe in Texas bewegt die US-Amerikaner extrem. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken lassen sich dabei in drei Phasen einteilen. Zunächst gab es viele Posts mit Gebeten und Wünschen für die Menschen in Houston und Umland. Anschließend gab es eine Phase, in der viele Fotos und Videos gepostet wurden: von Fluten in Straßen, auf Plätzen, in Häusern, von Menschen und Tieren, die gerettet wurden. Darunter fanden sich auch wie immer zahlreiche Fakes. So gab es auch in den Fluten von Houston wieder einen falschen Hai, der von einem schottischen Journalisten erfunden wurde und den leider wieder viele Menschen ernst genommen haben. Die dritte Phase ist nun die Phase der Hilfe. Viele Promis rühmen sich auf Facebook und Twitter damit, große Geldsummen gespendet zu haben. Von den 10.000 Dollar, die der Baseballer Matt Carpenter für jeden Homerun der Saison spenden will, über die 500.000, die Kim Kardashian West und Familie geben wollen bis hin zu vielen Millionen, die die Sport-Teams aus Houston spenden. Believe it or not, this is a shark on the freeway in Houston, Texas. #HurricaneHarvy pic.twitter.com/ANkEiEQ3Y6 — Jason Michael (@Jeggit) August 28, 2017