Jetzt ist es offiziell: YouTuber-Interview #DeineWahl geht nach Angela Merkel mit Martin Schulz in die zweite Runde

Nach dem Interview mit Angela Merkel wird auch Martin Schulz in dem YouTube-Interviewformat #DeineWahl zu sehen sein. Der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat der SPD kommt am 5. September in den Berliner YouTube Space, um sich dort den Fragen der vier YouTuber Nihan, MrWissen2go, ItsColeslaw und MarcelScorpion sowie der Online-Community zu stellen. Nicht mehr dabei sind Ischtar Isik und AlexiBexi.