trending: Bülent Ceylan, Ousmane Dembélé, Angela Merkel, Martin Schulz, Walter Moers und Pink

#trending // Worldwide Der Star der traditionellen Video Music Awards von MTV hieß in den sozialen Netzwerken eindeutig Pink. Die Sängerin sammelte Millionen Likes ein – aber nicht, weil sie einen der Awards bekam, sondern wegen ihrer Dankesrede. Die widmete sie nämlich ihrer Tochter, die sich für hässlich hält. Pink erzählte, wie sie ihrer Tochter eine Powerpoint-Präsentation baute und ihr Selbstbewusstsein stärkte. Vor allem die australische Website Mamamia (Untertitel: „What Women are talking about“) war mit der Rede erfolgreich. Sie postete auf Facebook einen Video-Mitschnitt, der in 15 Stunden mehr als 19 Mio. Views erreichte. Und: Er sammelte mehr als 860.000 Likes, Shares, Reactions und Kommentare ein. Pink selbst erreichte mit einem Familienfoto über 322.000 Interaktionen. Pink's 6 year old girl was worried that she wasn't beautiful. Here's what her mum had to say.For more videos: http://trib.al/EF7GsQT Posted by Mamamia on Sonntag, 27. August 2017