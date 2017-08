Entschlacktes Layout, schnellere Ladezeiten: Mathias von Blumencron zieht FAZ.net neue Seiten auf

Der Webauftritt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommt ab dem heutigen Mittwoch in überarbeitetem Erscheinungsbild daher, präsentiert sich aufgeräumter und rückt vor allem Video-Inhalte weiter in den Vordergrund. Zukünftig will die Seite laut Digital-Chef Mathias Müller von Blumencron auch durch schnellere Ladezeiten überzeugen.

Von

Zwei Jahre lang hat die Digital-Abteilung die Nutzer der FAZ.net-Page beobachtet und analysiert – als Ergebnis der Analyse ist am Mittwochmorgen die neue Homepage online gegangen. Die Startseite wurde gestalterisch entschlackt und sieht nicht mehr so vollgestopft aus, die Menüführung gestaltet sich intuitiver und wurde um einen Schnellzugriff auf die wichtigsten Themen des Tages ergänzt.

Fortan werden Artikel auf der ganzen Breite des Bildschirms präsentiert, auf ablenkende Sidebars und Untermenüs wird verzichtet. Das Plugin „Mehr zum Thema“ kommt deutlich zierlicher und unaufdringlicher daher als zuvor und unterbricht nicht mehr den Lesefluss. Deutlich in den Vordergrund rücken multimediale Elemente wie Video-Inhalte. Um diese schneller abrufbar zu machen wurde laut Blumencron an der Ladezeit der Seite gearbeitet.

Für die Macher von FAZ.net sei die Arbeit aber noch nicht getan, so Blumencron. In naher Zukunft sollen Desktop-Auftritt und die Mobilseite um Mechanismen zur Personalisierung ergänzt werden. So soll jeder User eine individuelle Auswahl an Artikelvorschlägen erhalten.