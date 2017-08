Vorschau: die Highlights der ersten Wochen der neuen TV-Saison 2017/18

Der Fernsehsommer neigt sich dem Ende zu: "Wer wird Millionär?" hat seine Pause schon beendet, am Sonntag läuft der erste neue "Tatort" und die Zahl der Wiederholungen in den Abendprogrammen der großen Sender schrumpft. MEEDIA zeigt Ihnen, mit welchen Programmen das Fernsehen in den ersten Wochen der neuen TV-Saison punkten will.