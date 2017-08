Kein Ende in Sicht: Günther Jauch bleibt weiter Quizmaster bei „Wer wird Millionär“

Ein Ende von «Wer wird Millionär?» ist derzeit nicht abzusehen. Das sagte Moderator Günther Jauch (61) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Mir macht die Sendung großen Spaß und im Moment spricht nichts dagegen, dass das noch lange so bleibt.» Die «Bild»-Zeitung hatte am Freitag die Frage gestellt: «"Wer wird Millionär?" nach 18 Jahren vor dem Aus?»