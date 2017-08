„Die Medien-Woche“: Rundfunkgebühren, Fake-News, Trump als Hitler, „Überzeugt uns!“

In der aktuellen Folge des Podcasts "Die Medien-Woche" sprechen Stefan Winterbauer von MEEDIA und Christian Meier von DIE WELT darüber, ob der Rundfunkbeitrag nun steigt oder nicht, die grassierende Angst vor Fake-News, Trump in Hitler-Pose auf dem stern-Cover und die teilweise überzogene Kritik an der ARD-Wahlsendung "Überzeugt uns!"