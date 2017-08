trending: keine „Urlaubswelle“ bei Flüchtlingen, der Facebook-Trick von Kronehit und Verschwörungstheorien in Charlottesville

#trending // Entertainment In Deutschland war die erste Staffel der großartigen US-Serie „This is Us“ leider ein kompletter Flop. ProSieben verzeichnete bei den 14- bis 49-Jährigen Marktanteile von weit unter 10%, zuletzt nur noch um die 5%. In den USA hingegen war die Drama-Serie in der TV-Saison 2016/17 die erfolgreichste neue Serie im jungen Publikum und wurde in der Quoten-Tabelle nur von American Football und „The Big Bang Theory“ geschlagen. Kein Wunder also, dass die ersten drei Minuten Material aus der neuen zweiten Staffel, die Ende September anläuft, am Mittwoch für Aufsehen bei Facebook sorgten. In nur zwei Stunden erreichten sie 2,5 Mio. Video Views, sowie über 120.000 Likes & Co. It's finally here! Get an exclusive look at Season 2 of This Is Us. Don't miss the season premiere Tuesday, September 26 at 9/8c on NBC. Posted by This Is Us on Mittwoch, 23. August 2017