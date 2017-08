ThermiLindner: Das Social Web macht den FDP-Chef auf Twitter zum Thermomix-Verkäufer – und der lacht einfach mit

Keine Frage: Christian Lindner ist einer der socialmedia-affinsten Politiker Deutschlands. Immer wieder zeigt sich der 40-Jährige auf Twitter, Facebook & Co in smarten Posen und mit iPhone und Apple-Kopfhörern. Dass sich so manche Lindner-Pose auch wunderbar zweckentfremden lässt, zeigt die Twitter-Gemeinde, die heute das Mem #ThermiLindner kreierte und dem FDP-Chef plötzlich Sprüche zur Universal-Küchenmaschine in den Mund legte. Das Mem ging viral – und der FDP-Chef schließlich selbst mit einem entspannten Tweet.