„Grober Unsinn, aber keine Tatsachenbehauptung“: zu Guttenberg scheitert mit Gegendarstellungen gegen Bunte

Früher, als Karl Theodor zu Guttenberg noch Doktor und Minister in Berlin war, gehörte er zu den Darlings bei Bunte. Diese Liebe scheint erkaltet. So wollte das CSU-Mitglied vor dem Landgericht München 1 gerade gleich zwei Gegendarstellungen gegen eine Story der People-Zeitschrift durchsetzen. Wie das Gericht gegenüber MEEDIA nun mitteilte, wurden beide Gegendarstellungsbegehren am heutigen Donnerstagmorgen abgewiesen.