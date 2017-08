5,29 Mio. sehen Champions-League-Aus für Hoffenheim, miserabler Serienabend für ProSieben

Das Rückspiel der Champions-League-Qualifikation zwischen Liverpool und Hoffenheim war ein ähnlich großer Erfolg für das ZDF wie das Hinspiel. 5,29 Mio. Fans sahen zu - ein Marktanteil von 20,2%. Dabei sahen die zweite Halbzeit aber weniger als die erste - sicher, weil es schon sehr früh 3:0 für Liverpool stand. Zu den Verlierern des Abends gehörten die ProSieben-Serien um "This is Us".

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. Champions League gewinnt die Prime Time

5,29 Mio. Fans sahen also das Champions-League-Aus der TSG Hoffenheim in Liverpool. Das Rückspiel landete damit leicht unter den Zahlen des Hinspiels, das vor einer Woche noch 5,57 Mio. verfolgt hatten. Ein Grund dafür dürfte das frühe 3:0 für Liverpool gewesen sein, denn danach schalteten offenbar einige Fans ab. So kam die erste Halbzeit noch auf 5,38 Mio. Seher, der zweite Durchgang dann nur noch auf 5,21 Mio. Sonst ist bei Fußballspielen fast immer so, dass die zweite Halbzeit die erfolgreichere ist.

2. ARD-Film stärkster Fußball-Konkurrent, Privatsender um 20.15 Uhr allesamt hinter zdf_neo

Die ZDF-Konkurrenz hatte am Mittwochabend nicht viel zu melden: 2,63 Mio. Zuschauer und 9,8% für den ARD-Film „Alpenglühen – Speed Dating für Senioren“ reichten aus, um ihn zum ersten Verfolger des Fußballs zu machen. Die Privatsender blieben allesamt noch klar dahinter, RTL z.B. mit 2,08 Mio. Sehern und 8,1% für „Die 10 schrägsten ‚Das gibt’s doch nicht!‘-Geschichten“. Damit landeten alle Privatsender um 20.15 Uhr auch noch hinter zdf_neo: Dort schalteten 2,21 Mio. (8,3%) „Ein starkes Team“ ein – ein herausragendes Ergebnis für den Sender, dessen Marktanteils-Normalniveau in den jüngsten 12 Monaten bei 2,6% lag.

3. „This is Us“ endet miserabel bei ProSieben

Bei den 14- bis 49-Jährigen gewannen gleich drei Programme mit identischer Zuschauerzahl den Tag. Jeweils 1,15 Mio. junge Menschen sahen um 19.35 Uhr „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, um 20.45 Uhr die Champions League im ZDF und um 21.30 Uhr das Halbzeit-„heute-journal“. RTL erreichte gegen den Fußball mit den „10 schrägsten ‚Das gibt’s doch nicht!‘-Geschichten“ 980.000 und 11,2%, mit dem „Sommerhaus der Stars“ danach 950.000 und 12,4%. Bessere 13,1% gab es um 22.15 Uhr für „Promi Big Brother“ bei Sat.1. ProSieben hingegen erlebte einen erneut desaströsen Serienabend: „Pure Genius“ kam um 20.15 Uhr schon nur auf 6,3%, die letzten drei Episoden der ersten „This is Us“-Staffel fielen danach auf 4,6% bis 5,7%.

