ZDF holt mit „Rentnerglück am Goldstrand“-Reportage Top-Quoten, ARD siegt mit Serien

1. ZDF triumphiert mit „Rentnerglück am Goldstrand“

3,52 Mio. Menschen interessierten sich für die neueste Ausgabe der Reportage-Reihe „37 Grad“. In „Rentnerglück am Goldstrand“ ging es um deutsche Senioren, die nach Bulgarien auswandern, weil die Lebenshaltungskosten dort sehr gering sind und auch eine kleine deutsche Rente ausreicht, um das Leben zu genießen. Das Thema fanden so viele interessant, dass der 30-Minüter mit einem Marktanteil von 16,6% klarer Marktführer ab 22.15 Uhr war. Und: Er erreichte die beste „37 Grad“-Zuschauerzahl seit November 2005. Damals kam „Hotel Mama“ auf 3,58 Mio. Seher,. seitdem sahen nie wieder so viele einen „37 Grad“-Film.

2. ARD-Serien klar vorn

Zwar war „37 Grad“ mit den 3,52 Mio. Zuschauern die erfolgreichste ZDF-Sendung des gesamten Tages, doch in den Tages-Charts reicht das nur für Platz 4 – hinter einem Trio des Ersten. Die meisten Menschen erreichte am Dienstag die ARD-Serie „In aller Freundschaft“: 5,42 Mio. Seher entsprachen fabelhaften 19,6%. Dahinter folgen „Um Himmels Willen“ mit 4,34 Mio. (16,3%) und die 20-Uhr-„Tagesschau“ mit 4,14 Mio. und 16,7%. Das ZDF, das ab 22.15 Uhr so erfolgreich war, kam um 20.15 Uhr mit „Bratmaxe, Bruzzler & Co. – Der große Grill-Test mit Nelson Müller“ nur auf überschaubare 1,97 Mio. Seher und 7,4%, „Frontal 21“ sahen danach 2,03 Mio. (7,3%). Stärkstes Programm der Privaten war „RTL aktuell“ mit 2,61 Mio. (14,8%), in der Prime Time „Bones“ mit 2,24 Mio. (8,4%).

3. Solides Ergebnis für Sat.1-Film-Premiere, ZDF-„Rentnerglück“ auch im jungen Publikum erfolgreich

Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann RTL den Tag: mit „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (1,23 Mio. / 18,9%) und zweimal „Bones“ (1,06 Mio. / 13,7% und 1,03 Mio. / 12,1%). Bei Sat.1 lief es für die Film-Premiere „Rockstars zähmt man nicht“ unspektakulär: 760.000 junge Zuschauer entsprachen 9,4%. „Promi Big Brother“ lief danach mit 790.000 und 13,9% klar besser. Bei ProSieben blieben „Die Simpsons“, „Family Guy“, „The Flash“ und „Gotham“ zwischen 20.15 Uhr und 0.50 Uhr allesamt unter 10%. Mehr als 10% gab es in der jungen Zielgruppe überraschenderweise für „37 Grad“ im ZDF: 730.000 14- bis 49-Jährige (10,3%) interessierten sich für das „Rentnerglück am Goldstrand“.

