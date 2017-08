Meike Winnemuth erobert die Spitze der Blendle-Charts, zehn verschiedene Medien in der Top Ten

Bestseller- und stern-Autorin Meike Winnemuth hat in dieser Woche auch bei Blendle einen Bestseller gelandet. Ihr Text "Mach dein Leben leichter" schlug die gesamte Konkurrenz und eroberte Platz 1 in den Verkaufs-Charts des Journalismus-Shops. Auf den weiteren Plätzen: ein Spiegel-Interview mit einem Palliativmediziner und ein Text aus Fit for Fun.