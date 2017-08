DuMont kürzt weiter: Hamburger Morgenpost baut Stellen in Layout und Redaktion ab

Der Hamburger Morgenpost stehen deutliche Einschnitte bevor. Am Mittwochvormittag informieren Chefredaktion und Geschäftsführung die Belegschaft über einen weiteren Personalabbau. Zukünftig will der Verlag das Boulevardblatt, das zur DuMont Mediengruppe gehört, mit elf Stellen weniger produzieren. Die Sparmaßnahme trifft – wenn auch weniger schlimm als erwartet – das Layout wie auch die Redaktion.

Von

Wie so oft ahnten Mitarbeiter der Hamburger Morgenpost bereits einen Tag vorher, dass ihnen eine neue Hiobsbotschaft ins Haus steht. Als am Dienstag in der Marzipanfabrik in Hamburg-Bahrenfeld, dem Verlagssitz der Mopo, die Runde gemacht hatte, dass die Geschäftsführung den Konferenzraum im Erdgeschoss reserviert hat, war vielen klar: Das kann nichts Gutes heißen. So war es in der Vergangenheit schon häufiger.

Ihre Erfahrung sollte sie nicht täuschen: In der Mitarbeiterversammlung am Mittwoch hatten Geschäftsführerin Susan Molzow und Chefredakteur Frank Niggemeier nichts Erfreuliches zu berichten. Die Hamburger Morgenpost wird Personal abbauen – insgesamt elf Stellen sind nach MEEDIA-Infos betroffen, voraussichtlich in Lokal- und Sport-Redaktion sowie im Layout. Nach Möglichkeit will man über die Kündigungen im Einzelfall verhandeln, erste Gespräche hat es dem Vernehmen nach bereits gegeben. Betriebsbedingte Kündigungen sind aber nicht ausgeschlossen. Eine offizielle Stellungnahme des Verlages steht noch aus, während der Verkündung informierte jedoch der Betriebsrat via eigener Presse-Erklärung.

Erste Hinweise auf einen Personalabbau gab es bereits im vergangenen Jahr. Im Oktober schlug der Betriebsrat der Lokalzeitung Alarm, informierte in einem Schreiben an die Mitarbeiter über entsprechende Verlagspläne. Die Arbeitnehmervertreter warnten allerdings vor tieferen Einschnitten. Von insgesamt 15 bis 17 Stellen gefährdeten war die Rede – das entspräche einem Abbau von rund 25 Prozent der Redaktion, derzeit zählt die Mopo inklusive Layout noch etwa 65 Mitarbeiter. Ganz so schlimm wie befürchtet kommt es nun offenbar nicht, wobei derzeit noch unklar ist, mit welchem Ergebnis bereits bekanntgegebene Maßnahmen enden.

Wie die Mopo ihren Mitarbeitern bereits im vergangenen Monat erklärt hatte, wird der Politik-Teil zukünftig in Berlin produziert. Den für das Ressort zuständigen Mitarbeitern wurde das Angebot gemacht, in die Hauptstadt mitzugehen. Wie viele Redakteure mitgehen und was mit ihren Stellen passiert, wenn sie sich weigern, ist noch unklar.

Für die Hamburger Morgenpost sind das alles andere als erfreuliche Nachrichten. Erst 2014 trennte sich das Unternehmen, das zur DuMont Mediengruppe gehört, von rund zehn Mitarbeitern auf Redaktions- und Verlagsebene. Nach Betriebsrats-Angaben aus dem vergangenen Jahr lautet das aktuelle Sparziel 2,3 Millionen Euro.

Die Hamburger Verlagseinheit wird in den Unternehmensstrukturen des Konzerns mit den Berliner Medien (Berliner Zeitung, Berliner Kurier) der DuMont-Gruppe zusammengefasst. Auch dort hat das Management zuletzt radikal umgebaut, die beiden Zeitungstitel aus der Hauptstadt redaktionell aufgerissen und in einer neuen Firma zusammengeführt. Auch in Köln sind die dort erscheinenden Titel Express und Stadt-Anzeiger zusammengerückt.

In Hamburg sind publizistisch umstrittene Maßnahmen wie diese nicht möglich. Die Morgenpost ist der einzige Titel, den DuMont dort verlegt, die Synergiemöglichkeiten beschränkt. Die Mopo ist neben der Mitteldeutschen Zeitung der Einzelkämpfer im Portfolio. Nach Ansicht der Verantwortlichen ist der Stellenabbau eine Notwendigkeit, um die anderen Stellen zu retten. So bitter es auch klingen mag.

Mit den nun verkündeten Maßnahmen ist man in der Belegschaft freilich alles andere als zufrieden. Wie es aus Unternehmenskreisen heißt, rechne die Führung sogar mit einem Streik. Erste Maßnahmen planen die Arbeitnehmervertreter für Donnerstagvormittag.