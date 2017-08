Bundeskanzlerin Merkel eröffnet die Spielemesse Gamescom – und landet mit einem ikonischen Foto einen Viralhit

Vorhang auf für die Gamescom: Zum neunten Mal lud die Spielemesse Gamer nach Köln. In diesem Jahr wurde der Gamescom eine ungewohnte Ehre zuteil: Erstmals wurde die Spielemesse von der Bundeskanzlerin eröffnet. Und Angela Merkel ließ sich die Chance auf kostenlose PR in Wahlzeiten nicht nehmen: Glücklich lächelte die 63-Jährige auf dem Pressefoto mit Fantasiefiguren aus der virtuellen Spielwelt um die Wette. Im Social Web ging Merkels Gamescom-Auftritt schnell viral.

Für die Bundeskanzlerin selbst schien die Eröffnung der Gamescom eine große Sache zu sein.

You know it’s campaign time when it’s not Macron or May with #Merkel on a family photo but Batman and Super Mario. #Gamescom #GermanyDecides pic.twitter.com/L6f3P9YWQq — DW | Politics (@dw_politics) August 22, 2017

Auf ihrem Instagram-Konto @bundeskanzlerin lobt Merkel die Spielemesse als ein Event, das mehr sei „als nur Daddeln: Computer- und Videospiele sind als Kulturgut, als Innovationsmotor und als Wirtschaftsfaktor von allergrößter Bedeutung“, erklärte die Bundeskanzlerin.

Im Social Web kaum die Botschaft indes kaum an. Twitterer konnten ihre Augen nicht von dem ikonischen Foto zwischen Spielfiguren lassen und verfolgten das Interesse der „Neuland“-Kanzlerin an der virtuellen Gamer-Welt:

Angela Merkel confirmed in Super Smash Bros. for Nintendo Switch. pic.twitter.com/maB7Q5MoYF — C. Benoit-Gonin (@Kocobe) August 22, 2017

Man, the Smash Bros. roster has got really weird recently. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 22, 2017

New Smash Bros looks cool. — ☆tristen☆ヽ(-`д´-)ノ (@GojiraSenpai) August 22, 2017

Wenn du Angela Merkel auf der Gamescom siehst: pic.twitter.com/Zc0G0bSdXj — Marc Dimmadome (@marc_butz) August 22, 2017

Und damit nicht genug: Die Kanzlerin spielte auch noch eine Runde „Landwirtschafts-Simulator“ und entdeckte Minecraft:

This is the most German photo from #Gamescom: Angela Merkel playing Farming Simulator pic.twitter.com/r8elu46LMH — Sergey Galyonkin (@galyonkin) August 22, 2017

Angela Merkel hat vor wenigen Stunden die @gamescom eröffnet und hat dabei auch Minecraft entdeckt! (Foto: Reuters) pic.twitter.com/jyGhIAnmot — derTomekk Redaktion (@derTomekk) August 22, 2017