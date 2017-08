trending: die Jetski-Anlegestelle des Auswärtigen Amtes, Karamba Diaby gegen die NPD – und Donald Trump in der Sonnenfinsternis

#trending // Worldwide

Das weltweite Thema Nummer 1 war in den sozialen Netzwerken am Montag ganz eindeutig die Sonnenfinsternis in den USA. Eine Live-Sendung der NASA erzielte auf Facebook beispielsweise 26 Mio. Abrufe und über 2,2 Millionen Interaktionen. In den vergangenen 30 Tagen gab es weltweit nur einen erfolgreicheren Post: vom Fußballer Neymar zu seinem Wechsel von Barcelona nach Paris.

Auch Donald Trump geriet direkt wieder in den Social-Media-Wirbel um die Sonnenfinsternis: Es wurden Fotos veröffentlicht, auf denen er offenbar ohne Schutzbrille in die Sonne schaut. Vielfache nahe liegende Reaktion: „SCIENTIST: ‚Don’t look at the sun during an eclipse.‘ TRUMP: ‚Fake news!‘„. Zu Trumps Verteidigung: Später setzte er doch noch eine Schutzbrille auf.