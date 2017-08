„Plan B“ für „Mona Lisa“: Das ZDF versucht es mit konstruktivem Journalismus

Von

Mit „Plan B“ geht das ZDF neue Wege. Bislang hat kein anderer deutscher TV-Sender ein Format an den Start gebracht, das sich offiziell den konstruktiven Journalismus auf die Fahnen schreibt. Das Zweite folgt damit Beispielen aus anderen Ländern. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Dänemark wendet die Theorie bereits seit Jahren in der Praxis an, Informations-Chef Ulrik Haagerup gilt als Vorreiter in Europa. Ein weiteres nennenswertes Medium ist das Web-Angebot De Correspondent aus den Niederlanden. In Deutschland gründete sich im vergangenen Jahr Perspective Daily.

Obwohl „Plan B“ im ZDF auf dem Sendeplatz von „Mona Lisa“ folgt, soll die neue Sendung keine Magazin-, sondern eine Doku-Reihe werden. „Plan B“ wolle sich pro Woche mit einem Thema befassen und neben der Problembeschreibung auch Lösungsansätze vorstellen. Dabei erklärt Christian Dezer, zuständiger Redakteur der Sendung, gegenüber der Süddeutschen, dass man sich der Gratwanderung zum positiven Journalismus, der Kritik und Probleme ausblendet, bewusst sei. Das ZDF werde aber darauf achten, nicht abzudriften.