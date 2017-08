Bundeswehr sucht sich einen anderen Verbündeten: RTL II wird Doku „Die Rekruten“ nicht ausstrahlen

Von

Wie Sprecher aus Ministerium und Sender gegenüber der Nachrichtenagentur epd mitgeteilt haben, habe man sich auf keinen Sendetermin einigen können. Das Bundesverteidigungsministerium habe sich nach RTL II-Angaben eine zeitnahe Ausstrahlung gewünscht. Der Sender habe dies nicht erfüllen können.

Das Ministerium hat am Gedanken, „Die Rekruten“ ins Fernsehen zu bringen, allerdings Gefallen gefunden und bemühe sich darum, einen anderen Sender für sein Format zu finden, so eine Sprecherin gegenüber epd. Wer noch an der Content-Marketing-Produktion Gefallen gefunden haben könnte, ist nicht bekannt.

„Die Rekruten“ war im vergangenen Jahr als Web-Serie bei YouTube gestartet. Für 90 Episoden, die jeweils fünf Minuten lang waren, begleitete ein Filmteam zwölf Soldatinnen und Soldaten bei ihrer Grundausbildung. Mit dem Projekt wollte die Bundeswehr junge Menschen erreichen und für den Wehrdienst werben.

An der Produktion wurde vor allem hinsichtlich der Kosten Kritik geübt. Das Verteidigungsministerium genehmigte ein Budget von 1,7 Millionen Euro und gab zusätzlich 6,2 Millionen Euro für Marketing-Maßnahmen aus. Mit dem Rechteverkauf an die TV-Branche hätten die Kosten gesenkt werden können. Einige Kritiker monierten auch, die Serie verharmlose den Soldatenberuf. RTL II hatte angekündigt, die Serie redaktionell zu überarbeiten und als dreistündige Doku auszustrahlen.

Der Hype um das Web-Projekt veranlasste das Ministerium zudem dazu, das Projekt fortzusetzen. Im kommenden Herbst soll es ein neues Web-TV-Format zur Nachwuchsgewinnung geben.