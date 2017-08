U-Boot-Tüftler Peter Madsen gesteht: Verschwundene Journalistin Kim Wall ist tot

Der dänische Erfinder und U-Boot-Besitzer Peter Madsen hat in einem Verhör gestanden, dass die vermisste schwedische Journalistin Kim Wall gestorben ist. Wall sei bei einem "Unglück an Bord ums Leben gekommen", wie die Polizei mitteilte. Der Erfinder selber habe die junge Frau an einem nicht genau genannten Ort in einer dänischen Bucht bestattet.