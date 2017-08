trending: Barcelona, Flüchtlinge im „Urlaub“, der blasse Wahlkampf im Netz und das Spam-Problem von YouTube

#trending // Worldwide

Zynisch gesagt kam der Anschlag von Barcelona für Donald Trump wie gerufen. Endlich hat der US-Präsident, der weltweit so in der Kritik steht, weil er sich nicht genug vom rechtsradikalen Terror in seinem Land abgrenzt, ein anderes Thema: den islamistischen Terror in anderen Ländern. Sein Tweet zu dem Thema allerdings sorgt direkt für die nächsten Diskussionen.

Trump twitterte „Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!“ und meint damit eine Legende um den U.S.-General John J. Pershing, der Trump zufolge islamistische Terroristen auf den Philippinen vor rund 100 Jahren mit Kugeln erschießen lassen haben soll, die vorher in Schweineblut getränkt wurden. Angebliche Folge: Kein islamistischer Terror mehr für die nächsten 35 Jahre. Die Legende erzählte Trump auch schon in seinem Wahlkampf.

Problem an der Sache: Die Legende ist falsch. In Trumps Sprache: „Fake News“. Die Fakten-Checker von Snopes haben sich schon vor fast 16 Jahren mit Pershing beschäftigt und lang und breit aufgeschrieben, dass die Gerüchte nicht stimmen. Trump wird das egal sein, denn auf Fakten hat er ja noch nie etwas gegeben in seiner eigenen Parallelwelt.