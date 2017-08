Regulierung der Digitalriesen Amazon und Facebook: Kartellamtspräsident setzt auf „unkonventionelle“ Wege

Die Kartellbehörden wollen den Druck auf Amazon & Co. weiter erhöhen: In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung räumt Bundeskartellamt-Präsident Andreas Mundt aber zugleich ein, dass die Regulierung der Marktmacht der großen IT-Konzerne schwierig sei. Um hier voranzukommen, will Mundt "unkonventionellen Antworten" auf Monopol-Fragen geben. So solle die Verbraucherschutzabteilung des Amtes ab Herbst ihre operative Arbeit aufnehmen und Missstände im Internet aufdecken.