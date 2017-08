„Medien-Woche“ Podcast: Nazis, Rufmord, Kanzlerin – lassen sich Medien zu leicht instrumentalisieren?

In der zweiten Ausgabe von "Die Medien-Woche", dem Medienpodcast, von MEEDIA und DIE WELT mit Stefan Winterbauer und Christian Meier geht es u.a. um die Kanzlerin bei den YouTubern, die angebliche Rufmordkampagne gegen Carsten Maschmeyer und eine Vice-Reportage über die Nazi-Ausschreitungen in Charlottesville.

„Die Medien-Woche“ ist der neue, wöchentliche Medien-Podcast, in dem Stefan Winterbauer (MEEDIA) und Christian Meier (DIE WELT) über die Medien-Themen der Woche sprechen. Christian Meier war bei der Übertragung des Live-Interviews von Kanzlerin Angela Merkel durch vier YouTuber in Berlin dabei und hat mit dem Contentchef der Produktonsfirma Studio71 gesprochen.

Weitere Themen dieser Ausgabe: Das umstrittene Buch „Mein Auftrag: Rufmord“, in dem der ehemalige Mitarbeiter des Finanzdienstleisters AWD, Stefan Schabirosky, behauptet, in diversen Medien eine Rufmordkampagne gegen den früheren AWD-Chef Carsten Maschmeyer angezettelt zu haben. Es geht außerdem um den US-Late-Night-Talker Stephen Colbert und wie er sich an Donald Trump und dessen Personal abarbeitet und um eine aufsehenerregende Vice-Doku über die Nazi-Ausschreitungen in Charlottesville. Und es gab Hörer-Post aus der Schweiz zum Thema Deutschland-Kurier.

