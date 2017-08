trending: tote Tiere und Jäger, ein vergessener Drummer – und die Erfolgsbilanz der Online-Interviews mit Angela Merkel und Sigmar Gabriel

#trending // Worldwide

Die Kritik an Donald Trump reißt nicht ab. Sein Verhalten im Hinblick auf Rassisten sorgt in den sozialen Netzwerken weiter für viel Kopfschütteln. An der Spitze der Kritik fanden sich am Mittwoch zwei Senatoren: der Republikaner John McCain, dessen Tweet „There’s no moral equivalency between racists & Americans standing up to defy hate& bigotry. The President of the United States should say so“ über 228.000 Likes und Retweets einsammelte, sowie der Demokrat Bernie Sanders, der auf Facebook mit einem kurzen Brief an Trump – Zitat: „President Trump. You are embarrassing our country and the millions of Americans who fought and died to defeat Nazism.“ ähnlich viele Interaktionen erzielte.

Ein Tweet von Barack Obama aus den vergangenen Tagen – mit den Worten „No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…“ und einem Foto von sich und vier kleinen Kindern unterschiedlichen Aussehens – ist unterdessen offiziell der Tweet mit den meisten Likes in der Geschichte von Twitter geworden: Fast 4 Millionen sind es inzwischen.