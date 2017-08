Alibaba-Quartalszahlen: Chinas E-Commerce-Gigant verdient 2,1 Milliarden Dollar – und ist wieder wertvollster Konzern Asiens

Der Triumphzug geht weiter: E-Commerce-Riese Alibaba ist die ganz große Erfolgsstory des Börsenjahres 2017 – enorme 88 Prozent liegen die Anteilsscheine seit Januar bereits im Plus. Warum, untermauerten die neusten Quartalszahlen für den abgelaufenen Geschäftszeitraum zwischen April und Juni: Der Online-Marktplatz-Betreiber konnte seine Umsätze mit einem Plus von 56 Prozent weiter rasant steigern; die Gewinne zogen gar um 65 Prozent an. Lohn für die besser als erwarteten Geschäftsergebnisse: der Sprung auf neue Allzeithochs.