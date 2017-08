trending: Air Berlin, James Woods, Die Partei, der Diercke Weltatlas und Jimmy Fallon

#trending // Social Media

Twitter-Beef in der Schauspieler-Szene. James Woods, mit Golden Globe, Emmys und anderen Awards ausgezeichnet – und zweimal für den Oscar nominiert, sorgt immer öfter mit kontroversen Tweets für Aufsehen. So ging er im Juli auf eine Familie los, die ihren 10-jährigen Sohn präsentierte, der Kleider trägt und sich schminkt und prognostizierte, er würde „both of you dismembered into a freezer in the garage“ packen.

Im Anschluss an die Ereignisse von Charlottesville beschuldigte der die „Liberalen“ nun, sie würden alle Helden-Denkmäler in den USA abreißen wollen – beispielsweise auch das United States Marine Corps War Memorial. Was natürlich absurd ist und dem Schauspieler schon viele lustige Antworten bescherte. Seinem Kollegen Adam Scott – u.a. bekannt aus zahlreichen TV-Serien – platzte jedoch der Kragen: „Oh good lord shut the fuck up.“ twitterte er in Richtung James Woods – und sorgte mit über 185.000 Likes und Retweets für einen der weltweit erfolgreichsten Tweets des Tages.