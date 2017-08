Ex-Gala-Chef Peter Lewandowski heuert im Mediendesign-Büro von Uwe C. Beyer an

Prominenter Neuzugang: Peter Lewandowski, ehemaliger Chefredakteur von Gala, Maxim und Playboy, heuert als Editorial Director im Mediendesing Büro Freihafen von Uwe C. Beyer an. Beyer war u.a. Art Director des Spiegel. Zum 20. Jubiläum seines Büros Freihafen in Hamburg erweitert er sein Angebot.