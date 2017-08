Twitter-Eklat: Donald Trump retweetet Bild eines Zuges, der einen CNN-Reporter überfährt

Die blutigen Ausschreitungen in Charlottesville am Wochenende, bei denen eine Frau überfahren wurde, bewegen die USA weiter. Vor allem US-Präsident Trump steht für eine späte Verurteilung von rechter Gewalt am Pranger. In den sozialen Medien irritiert Donald Trump einmal mehr durch fragwürdige Tweets: Gestern retweetete der 71-Jährige ein Bild, auf dem ein Zug einen Reporter überfährt, auf dessen Kopf das CNN-Logo montiert ist. Den geschmacklosen Tweet löschte Trump, doch das Netz vergisst bekanntlich nie...

Von

Donald Trump bleibt bei seiner ursprünglichen Einschätzung: „Beide Seiten“ hätten Schuld an den gewalttätigen Ausschreitungen am Wochenende in Charlottesville, bei denen die 32-Jährige Heather Meyer überfahren wurde, erklärte der US-Präsident heute auf einer Pressekonferenz. „Auf beiden Seiten gibt es gute Leute“.

Trump just now to media: „I think there is blame on both sides. I have no doubt about it and you don’t have any doubt about it either.“ — Yashar Ali (@yashar) August 15, 2017

It appears @realDonaldTrump is back to “many sides” on the Charlottesville terror attack. — Senator Bob Casey (@SenBobCasey) August 15, 2017

Trump: There were „very fine people on both sides“ at white nationalist rally in Virginia https://t.co/uOD3rdUoFJ pic.twitter.com/FgffFN7H2u — CNBC Now (@CNBCnow) August 15, 2017

Die Reaktionen auf Twitter folgten im Sekundentakt. Tags zuvor hatte sich Donald Trump auf dem 140-Zeichen-Dienst eine Provokation anderer Art geleistet. Der US-Präsident retweetete ein Cartoon-Bild, auf dem ein Zug zu sehen ist, der als „Trump Train“ gekennzeichnet ist und einen Menschen überfährt, auf dessen Kopf wiederum das CNN-Logo montiert ist.

Trump RT’d this pic showing a CNN journalist hit by a train days after a white nationalist ran his car into activists, killed Heather Heyer. pic.twitter.com/tWjdoE70AS — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 15, 2017

„Fake News can’t stop the Trump Train“, wurde dem Cartoon noch als Überschrift zusätzlich vorangestellt, „Falschnachrichten können den Trump-Zug nicht aufhalten“. Dass der US-Präsident einen symbolisierten Unfall auf einen CNN-Reporter nur einen Tag nach dem Todesfall von Charlottesville auf seinem Twitterkanal weiterleitet, hat in den sozialen Medien für entsprechend viel Unverständnis gesorgt.

Seit seiner Wahl zum US-Präsidenten bezichtigt Trump CNN und andere US-Medien „Fake News“ zu produzieren. Zwar löschte Trump den geschmacklosen Tweet wenig später wieder, doch das Netz vergisst bekanntlich nie. Entsprechend entrüstet reagierte das Social Web in der Folge:

