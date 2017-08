trending: geklautes Nutella, der Fernseher von Mesut Özil, der nächste Sommerhit und „Don’t be a Sucker“

#trending // Wahljahr 2017

Man mag es angesichts des schläfrigen Wahlkampfes kaum glauben, aber bis zur Bundestagswahl dauert es nichtmal mehr sechs Wochen. Das, was Angela Merkel auf Facebook tut, kann man ohnehin nicht so recht als Wahlkampf bezeichnen. Am Montag holte sie über 5.000 Likes & Co. – und zwar nicht mit politischen Inhalten, sondern mit einer Prise Bildung: „Vor den heutigen Veranstaltungen in Gelnhausen und Siegen besichtigte Angela Merkel gemeinsam mit Ministerpräsident Volker Bouffier und Generalsekretär Peter Tauber die Marienkirche in Gelnhausen. Nach der Erhebung im Jahre 1170 zur Freien Reichsstadt begann die erste große Bauzeit der Marienkirche, die heute Wahrzeichen der Stadt ist.“

Unterdessen ist Sigmar Gabriel zum zweitpopulärsten Politiker des ganzen Landes geworden. Nur Wolfgang Schäuble ist laut Politbarometer und Deutschlandtrend noch beliebter. Man muss sich das vorstellen: Sigmar Gabriel ist der zweitpopulärste Politiker des Landes! Das Amt des Außenministers macht offenbar jeden noch so unbeliebten Politiker zu einem Publikumsliebling. Wie auch immer: Sigmar Gabriel gibt am Mittwoch BuzzFeed News ein Interview – was für den neuen BuzzFeed-Deutschland-Chef Daniel Drepper ein ziemlicher Coup ist. Übertragen wird es auch live auf Facebook. Man könnte denken, Gabriel bereitet schon seinen Kanzler-Kandidaten-Wahlkampf 2021 vor.