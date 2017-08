Wenig Interesse für Schulz bei RTL, starker Start für Wontorra bei Sky, „Promi Big Brother“ bricht ein

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. „An einem Tisch mit Martin Schulz“ lockt nur wenige zu RTL

1,10 Mio. sahen also das Townhall-Meeting zum Bundestagswahlkampf mit SPD-Mann Martin Schulz bei RTL. Der Gesamtpublikums-Marktanteil lag bei sehr blassen 5,4%. Selbst „Die Sendung mit der Maus“ hatte morgens um 9.30 Uhr im Ersten mehr Zuschauer – 1,14 Mio. Am Vorprogramm lag es jedenfalls nicht: Den Spielfilm „Escape Plan“ schalteten bei RTL 2,81 Mio. (9,3%) ein. Doch die große Mehrheit der Film-Seher schaltete bei Schulz um oder ab. Ähnlich lief es im jungen Publikum: Aus 1,35 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 13,6% für „Escape Plan“ wurden bei „An einem Tisch“ 500.000 und 6,7%.

2. Sat.1 punktet mit dem „Schuh des Manitu“, doch „Promi Big Brother“ stürzt klar unter 10%

Klar über seinem Sender-Soll landete um 20.15 Uhr in der jungen Zielgruppe Sat.1: Immerhin 1,10 Mio. sahen die wiederholte Wiederholung von „Der Schuh des Manitu – Extra Large“ – tolle 11,1%. Alles andere als toll sieht hingegen die Entwicklung von „Promi Big Brother“ aus: Direkt nach dem Spielfilm sahen die zweite Tages-Zusammenfassung noch 610.000 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil, der am Freitag bei der Eröffnungs-Show noch bei 13,0% lag – und am Samstag bei 10,7% – fiel auf 8,7%. In den vergangenen Jahren gab es keine einzige Ausgabe, die unter 10% stürzte, diesmal passierte das also schon am dritten Tag. ProSieben erreichte unterdessen mit „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“ 860.000 14- bis 49-Jährige und 8,9%.

3. Sky überzeugt mit Wontorra-Talk – natürlich auch dank Uli Hoeneß

Immerhin 150.000 Fußball-Fans fanden am Sonntagmorgen den Knopf von Sky Sport News auf der Fernbedienung, um ab 10.45 Uhr die Premieren-Ausgabe von „Wontorra – der Fußball Talk“ zu verfolgen. Einziger Gast war Uli Hoeneß. Der Marktanteil lag bei 1,4%, 80.000 14- bis 49-Jährige entsprachen sogar 2,3%. Für einen 0,1%- bis 0,2%-Sender stolze Zahlen. Gegen den „Doppelpass“ von Sport1 hatte Wontorra aber keine Chance: Den sahen ab 11 Uhr 670.000 Fans (5,7%), darunter 170.000 14- bis 49-Jährige (4,5%). Ob Wontorra sein starkes Quoten-Niveau auch in den regulären Ausgaben – ohne Uli Hoeneß – halten kann, wird sich ab dem kommenden Sonntag zeigen.

4. folgt in Kürze

5. folgt in Kürze