trending: die HSV-Blamage, die schrumpfenden Facebook-Zahlen von Bayer Leverkusen, das Phänomen „Bravo Hits“ – und Charlottesville

Die Geschehnisse in Charlottesville sorgten am Wochenende weltweit für Aufsehen – insbesondere in den sozialen Medien. Die Neonazi-Demonstrationen, die tote Frau nach dem offensichtlichen Terror-Anschlag auf eine Gegendemo und die ungenügende Reaktion von Donald Trump sorgten für Tausende Tweets. Am erfolgreichsten war dabei ein Twitter-Nutzer namens Julius Goat, der ein Foto der rechten Demonstranten mit den Worten kommentierte: „Imagine if these people ever faced actual oppression.„. Über 680.000 Likes und Retweets kamen zusammen. Mit Hilfe der Antwort-Funktion führte der Nutzer seine Meinung in 20 weiteren Tweets genauer aus – alle sammelten jeweils weitere zigtausende Interaktionen ein.

Ebenfalls extreme Zahlen gab es auf Twitter für Bernie Sanders, Joe Bidens „There is only one side“ – eine direkte Reaktion auf Trump, der die Gewalt auf „many sides„, also vielen Seiten, verurteilte, statt die tatsächlichen rechtsradikalen Täter. Tochter Ivanka Trump war da übrigens genauer. Sie twitterte: „There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis.“ Und ein Foto der getöteten Demonstrantin sorgte mit den Worten: „This is Heather Heyer. She was killed by the Nazi who ran people over in # Charlottesville. She died fighting white supremacy. Remember her“ für mehr als 50.000 Reaktionen.