„Ich möchte nicht drüber reden!“: das böse Mitleids-Cover der Mopo für alle leidenden HSV-Fans

Häme, Wut und Scham sind hervorragende emotionale Treiber für Journalismus - vor allem, wenn es um Fußball geht. Am Kiosk verkaufen diese Stories besonders gut und im Web klicken sie stets bestens. So gesehen, gelang der Hamburger Morgenpost ein Top-Cover. Als Reaktion auf die HSV-Blamage im DFB-Pokal, liefert die Mopo ein Schild zum Ausschneiden und Aufhängen am Arbeitsplatz. Text: „Ich möchte nicht drüber reden!“.