4 Mio. Besucher in Deutschland: „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ nun stärkster Film seit anderthalb Jahren

Der dritte "Ich - Einfach unverbesserlich"-Film ist in Deutschland bereits der erfolgreichste der Reihe. Mit fast 4 Mio. Besuchern ist er hierzulande zudem der stärkste Kinofilm seit "Star Wars: Das Erwachen der Macht" im Dezember 2015. In den USA eroberte sich am Wochenende unterdessen der Horror "Annabelle 2" die Tabellenführung.