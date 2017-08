Snap-Bilanz: Die Snapchat-Mutter enttäuscht auf ganzer Linie – Aktie crasht um weitere 17 Prozent

Schlecht, schlechter, Snap. Der hoch gewettete Messenger-App-Anbieter fiel bereits das zweite Mal krachend bei Vorlage seiner Quartalsbilanz an der Wall Street durch. Das nicht mal sechs Jahre alte Internet-Unternehmen konnte dabei den Markterwartungen erneut in keiner Form entsprechen: Der Umsatz- und Nutzerzuwachs fiel schwächer aus als erwartet, die Verluste waren größer als prognostiziert. Die Folge: Ein schwerer Kurssturz von knapp 17 Prozent nach Handelsschluss auf neue Allzerittiefs.

Von

Die ruppige Bekanntschaft mit den Gesetzen der Kapitalmärkte geht für Snap in die nächste Runde. Nachdem der App-Anbieter im Mai bei Vorlage seiner ersten Quartalsbilanz nach dem Börsengang bergest schwer schwer unter die Räder gekommen war, folgte nach Handelsschluss der nächste dramatische Kurssturz von fast 17 Prozent.

Erneut enttäuschte die Snapchat-Mutter die Erwartungen der Wall Street nach jeder Lesart. Statt eines Umsatzes in Höhe von 189 Millionen Dollar erlöste Snap in den zweiten 90 Tagen des Jahres „nur“ 182 Millionen Dollar, was allerdings immer noch einem explosiven Umsatzzuwachs von 153 Prozent entsprach.

Quartalszahlen enttäuschen alle Wall Street-Erwartungen

Gleichfalls explodierten die Verluste. Das Minus vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen verdreifachte sich von 116 auf 443 Millionen Dollar. Auch die Ebitda-Verluste verdoppelten sich fast von 105 auf 194 Millionen Dollar. Der Verlust je Aktie lag mit 0,16 Dollar je Anteilsschein dagegen fast im Rahmen der Erwartungen, die bei 0,15 Dollar gelgen hatten.

Auch der Nutzerzuwachs fiel geringer aus als erwartet: In den ersten drei Monaten des Jahres konnte Snapchat lediglich 7 Millionen neue täglich aktive Nutzer hinzugewinnen; die Wall Street hatte mit zehn Millionen gerechnet.