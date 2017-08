Nach dem Twitter-Chaos beim Zeit Magazin: Leo Fischer macht sich über Harald Martenstein und Julian Reichelt lustig

Man sollte sich schon gut überlegen, wem man die Kontrolle über den eigenen Twitter-Account überlässt. Das Zeit Magazin machte gerade unschöne Erfahrungen, als der Satiriker Leo Fischer den Account im Rahmen der so genannten Twitter-Kolumne übernahm und dazu nutze, Fake-News in die Welt zu setzen. Das Zeit Magazin nahm Fischer daraufhin den Twitter-Account wieder weg. Nun legt Fischer im Journal Frankfurt kräftig nach: "Ich hätte nur gedacht, daß ein Magazin, in dem ein Harald Martenstein publizieren kann, auch Spielraum für andere Wirrköpfe mit Geltungssucht hat."