Watch: Facebook startet seine Video-Offensive mit exklusiven Shows in den USA

Die Gerüchte brodeln schon lange, nun wird es ernst: Nach Angaben des Business Insiders soll Facebook am heutigen Donnerstag seine TV-Offensive mit Shows und Serien in den USA starten. Das weltgrößte soziale Netzwerk führt dafür den neuen Reiter "Watch" ein, unter dem zahlreiche Formate von Anbietern wie BuzzFeed, Tastemade, ATTN und Condé Nast zu sehen sein sollen. Facebook bestätigte den baldigen Launch wenig später in einem Blog-Post.