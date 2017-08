Bei der ARD sollten sie froh sein, dass sie Mehmet Scholl als „Fußball-Experten“ los sind

Was war da nur los zwischen dem Fußball-Experten Mehmet Scholl und der ARD? Am einen Tag erklärt der ARD-Sportkoordinator noch, wie wichtig Scholl für die ARD sei und wie dankbar man sei für dessen "Ecken und Kanten". Und das, obwohl Scholl dreist versucht hatte, einen Doping-Bericht zu verhindern. Am nächsten Tag folgt die dürre Mitteilung, dass man nun getrennte Wege geht. Dazwischen muss etwas passiert sein. Egal, was es war - die ARD sollte froh sein, dass sie Scholl los ist. Ein Kommentar.