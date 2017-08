„Um Himmels Willen“: ARD-Serien stärker als Supercup und Leichtathletik

Das ARD-Serien-Doppelpack hat sich am Dienstagabend einmal mehr bewährt. Das Dauerduell zwischen Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) mit Ordensschwester Hanna (Janina Hartwig) in der Serie "Um Himmels Willen" interessierte ab 20.15 Uhr 4,32 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 15,2 Prozent. Die Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" sahen danach ab 21.00 Uhr sogar 4,75 Millionen Menschen (16,2 Prozent).